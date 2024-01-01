Під час техогляду автобусів перевірятимуть їх комфортність

Ініційований Мінрозвитку документ схвалено 4 березня. Головна мета оновлень полягає в оптимізації процедур для підвищення прозорості процесу технічного контролю, зменшення часу на перевірку одночасно з належним контролем транспорту.

За словами заступника міністра Сергія Деркача, оновлена система проведення техогляду автобусів повинна сприяти створенню належних умов під час перевезення пасажирів.

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"Ми йдемо шляхом автоматизації процесів: визначення класу комфортності автобусів завдяки процедурі техогляду дозволить допускати до перевезень саме той транспорт, який відповідає конкретним вимогам, потрібним для організаторів перевезень" – наголосив заступник Міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Основні нововведення техогляду автобусів:

процес перевірки конструкції та технічного стану автобусу повинен бути зафіксований на відео;

зменшено кількість фотографій, які необхідно передати до реєстру перевірок технічного стану;

відповідно оптимізовано час на проведення перевірок;

запроваджено обов’язковий нагляд за станом та адаптацією тахографів встановлених на транспортних засобах.

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Запровадження системи визначення комфортності автобусів на основі проведення технічного контролю дозволить організаторам перевезень (Мінрозвитку та обласним адміністраціям) мати актуальну інформацію не лише про технічний стан автобусів, а й про стан комфортності.

Це сприятиме тому, що у конкурсах на маршрути будуть брати участь автобуси лише відповідного класу комфортності.

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Чинності нові правила набудуть через два місяці після публікації змін до постанов.