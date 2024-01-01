В автобусах з України до Туреччини з'явились спальні місця

Проєкт стартує в останній день лютого. Нову послугу в автобусах міжнародного сполучення запроваджує один з провідних українських автоперевізників Agate-Аuto. Про це в презентаційному відеосюжеті йдеться на сайті компанії.

На весь маршрут від Києва через кордон і далі по маршруту пасажири спеціальних спальних місць зможуть сидіти чи лежати у повний ріст, як на справжньому розкладеному дивані.

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Це не одинарні місця, а здвоєні. Синхронізація розкладання можлива, але за бажанням хтось один може сидіти як у звичайному кріслі, а інший – розкладає диван і вже лежачи чи напівлежачи відпочиває, читає, працює за ноутбуком або спить.

Синхронізація не обов'язкова, хтось може лежати, а хтось – сидіти. Скриншот: Авто24

Усі місця отримали розетки для зарядки гаджетів, є клімат-контроль. Для спальних місць передбачено подушки, ковдри. Також в салоні стоїть кавомашина, є справний туалетний кубрик.

Яким страховим компаніям варто довіряти? Тим, хто давно на ринку та має бездоганну репутацію. Страхова компанія ARX вже понад 30 років на ринку (раніше - під назвою АХА-Страхування), з яких 16 є лідером за кількістю чинних полісів КАСКО. Рекламна інформація

Звісно, у салоні стоїть потужний роутер, що роздає стабільні сигнали Wi-Fi. Цей зв'язок забезпечує Starlink по всьому маршруту руху. На сайті перевізника дається повний перелік таких міст: Київ – Біла Церква – Умань – Одеса – (Румунія-Болгарія) – Стамбул – Бурса – Ізмір – Фетхіє – Анталія – Авсалар – Аланія – Махмутлар.

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Салон автобуса комбінований – є класичні крісла з регульованими по нахилу спинками, а також лежачі місця. Останні розкладаються зі звичайного крісла у спальні дивани повздовжнього типу.

Подушка й ковдра входять в комплект послуги, доплачувати за них не потрібно. Фото: Agate-Аuto

Щоправда, за додатковий сервіс доведеться платити. Доплата за лежачі місця – плюс 1500 грн до вартості квитка.

Якщо, скажімо, з Одеси до Стамбула вартість дорослого сидячого квитка доходить до 3000 грн, а дитячого (до 12 років включно) до 2500 грн, то за лежаче місце доведеться заплатити 4500 грн, а дитячого – 4000 грн.

З Києва до Ізміра за спальне місце дорослому слід заплатити 6500 грн, а за дитяче (до 12 років включно) – 5500 грн. З Києва до Стамбула вартість білета на лежаче місце для дорослого становить 5500 грн.

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Перший рейс автобуса з лежачими місцями додається в графік з України 28 лютого. Відправлення з Києва заплановано о 9:00. Вочевидь, менеджери трохи прорахувалися, час доведеться змістити, оскільки саме в цей час запроваджено загальнонаціональну хвилину мовчання

Дорога залежно від часу проходження кордону може зайняти від 24 до 28 годин. Рейс з Туреччини у зворотний бік заплановано на 3 березня.

Можна поспати, попрацювати чи просто поледарювати – все закладено у ціну білета. Скриншот: Авто24

Чи буде попит на такі місця – уже відомо. В коментарях відгуки схвальні. Пасажирів цікавлять рейси з таким сервісом з Дніпра, хтось запитує про спальні місця в салоні до Греції, в Афіни, та інші регіони Середземномор’я.