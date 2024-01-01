В автобусах из Украины в Турцию появились спальные места

Проект стартует в последний день февраля. Новую услугу в автобусах международного сообщения вводит один из ведущих украинских автоперевозчиков Agate-Ацто. Об этом в презентационном видеосюжете говорится на сайте компании.

На весь маршрут от Киева через границу и далее по маршруту пассажиры специальных спальных мест смогут сидеть или лежать в полный рост, как на настоящем разложенном диване.

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Это не одинарные места, а сдвоенные. Синхронизация раскладывания возможна, но по желанию кто-то один может сидеть как в обычном кресле, а другой – раскладывает диван и уже лежа или полулежа отдыхает, читает, работает за ноутбуком или спит.

Синхронизация не обязательна, кто-то может лежать, а кто-то – сидеть. Скриншот: Авто24

Все места получили розетки для зарядки гаджетов, есть климат-контроль. Для спальных мест предусмотрены подушки, одеяла. Также в салоне стоит кофемашина, есть исправный туалетный кубрик.

Каким страховым компаниям стоит доверять? Тем, кто давно на рынке и имеет безупречную репутацию. Страховая компания ARX уже более 30 лет на рынке (ранее – под названием АХА-Страхование), из которых 16 является лидером по количеству действующих полисов КАСКО. Рекламная информация

Конечно, в салоне стоит мощный роутер, что раздает стабильные сигналы Wi-Fi. Эту связь обеспечивает Starlink по всему маршруту движения. На сайте перевозчика дается полный перечень таких городов: Киев – Белая Церковь – Умань – Одесса – (Румыния-Болгария) – Стамбул – Бурса – Измир – Фетхие – Анталия – Авсалар – Алания – Махмутлар.

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Салон автобуса комбинированный – есть классические кресла с регулируемыми по наклону спинками, а также лежачие места. Последние раскладываются из обычного кресла в спальные диваны продольного типа.

Подушка и одеяло входят в комплект услуги, доплачивать за них не нужно. Фото: Agate-Авто

Правда, за дополнительный сервис придется платить. Доплата за лежачие места – плюс 1500 грн к стоимости билета.

Если, скажем, из Одессы в Стамбул стоимость взрослого сидячего билета доходит до 3000 грн, а детского (до 12 лет включительно) до 2500 грн, то за лежачее место придется заплатить 4500 грн, а детского – 4000 грн.

Из Киева в Измир за спальное место взрослому следует заплатить 6500 грн, а за детское (до 12 лет включительно) – 5500 грн. Из Киева в Стамбул стоимость билета на лежачее место для взрослого составляет 5500 грн.

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Первый рейс автобуса с лежачими местами добавляется в график из Украины 28 февраля. Отправление из Киева запланировано в 9:00. Очевидно, менеджеры немного просчитались, время придется сместить, поскольку именно в это время введена общенациональная минута молчания

Дорога в зависимости от времени прохождения границы может занять от 24 до 28 часов. Рейс из Турции в обратную сторону запланирован на 3 марта.

Можно поспать, поработать или просто полентяйничать – все включено в цену билета. Скриншот: Авто24

Будет ли спрос на такие места – уже известно. В комментариях отзывы одобрительные. Пассажиров интересуют рейсы с таким сервисом из Днепра, кто-то спрашивает о спальных местах в салоне в Грецию, в Афины, и другие регионы Средиземноморья.