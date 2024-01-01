Польських перевізників будуть штрафувати в Україні на 119 тисяч гривень

Після чергового раунду переговорів з польськими колегами заступник міністра Мінрозвитку громад та територій України Сергій Деркач провів ділову зустріч з керівниками національних профільних асоціацій та провідних міжнародних автотранспортних компаній.

Цей звіт голови української делегації про основні напрацювання у службовій поїздці та обговорення стану справ у секторах перевезень вантажів на міжнародних маршрутах.

Чинне місце у розмові зайняли питання використання системи SENT/RMPD. Найближчим часом Україна має отримати від польських колег чіткі інструкції щодо роботи в системі, які можуть бути доведені до українських перевізників.

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Українська сторона особливий акцент у перемовинах зробила на тому, що технічні помилки у словах чи появі протягом незначного часу GPS-сигналу, не мають тягнути за собою штрафи у 12 тисяч злотих. такі випадки мали місце й масово застосовані польськими органами контролю

Наразі Міністерство розробило законопроєкт про посилення відповідальності за каботажне перевезення в Україну іноземними перевізниками. Якщо цей документ буде прийнято, то до перевізника з іноземною реєстрацією транспортного засобу буде нарахований штраф у розмірі 119 тисяч гривень.

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Також учасники зустрічі порушили темку визнання підприємств автотранспортного сектору критично важливі для економіки. Наразі це питання у сфері відповідальності Укртрансбезпеки.