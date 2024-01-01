Польских перевозчиков будут штрафовать в Украине на 119 тысяч гривен

После очередного раунда переговоров с польскими коллегами заместитель министра Минразвития громад и территорий Украины Сергей Деркач провел деловую встречу с руководителями национальных профильных ассоциаций и ведущих международных автотранспортных компаний.

Это был отчет главы украинской делегации об основных наработках в служебной поездке и обсуждение состояния дел в секторе перевозок грузов на международных маршрутах.

Главное место в разговоре заняли вопросы использования системы SENT/RMPD. В ближайшее время Украина должна получить от польских коллег четкие инструкции по работе в системе, которые немедленно будут доведены до украинских перевозчиков.

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Украинская сторона особый акцент в переговорах сделала на том, что технические ошибки в словах или отсутствие в течение незначительного времени GPS-сигнала, не должны влечь за собой штрафы в 12 тысяч злотых. Такие случаи имели место и массово применялись польскими органами контроля

Сейчас Министерством разработан законопроект об усилении ответственности за каботажные перевозки в Украине иностранными перевозчиками. Если этот документ будет принят, то к перевозчику с иностранной регистрацией транспортного средства будет применяться штраф в размере 119 тысяч гривен.

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Также участники встречи подняли тему признания предприятий автотранспортного сектора критически важными для экономики. Сейчас этот вопрос в сфере ответственности Укртрансбезопасности.

Однако Министерство активно прорабатывает документы на подтверждение критичности, чтобы успеть до 28 февраля подтвердить этот статус тем, кто имеет на это основания.