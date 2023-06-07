Продажи новых и подержанных электромобилей на украинском рынке выросли на 15%.
В мае украинский автопарк пополнили 2451 автотранспортного средства на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.
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Из них: новых – 559 ед., подержанных – 1892 ед. Из этого количества: легковых – 2397 ед. (новых – 558 шт., подержанных – 1839 шт.); коммерческих – 54 ед. (новых – 1 шт., подержанных – 53 шт.).
Относительно апрельского результата в прошлом месяце количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 15%.
Причем общий рост в электрическом сегменте авторынка произошел как благодаря импортированному секонд-хенду (+13%), так и за счет новых электромобилей (+23%).
Доля новых машин в майских регистрациях BEV составила 23% против 21% в апреле.
ТОП-5 новых электромобилей на рынке в мае 2023г.
- Volkswagen ID.4 – 168 ед.;
- Dongfeng/Honda M-NV – 107 ед.;
- Volkswagen ID.6 – 23 ед.;
- Honda E – 23 ед.;
- BMW iX – 18 ед.
ТОП-5 мая впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf – 388 ед.;
- Volkswagen е-Golf – 259 ед.;
- Tesla Model 3 – 144 ед.;
- Renault Zoe – 123 ед.;
- Tesla Model Y – 119 ед.
- Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 9,5 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 24% новые и 76%.