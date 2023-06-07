Продажи новых и подержанных электромобилей на украинском рынке выросли на 15%.

В мае украинский автопарк пополнили 2451 автотранспортного средства на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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Из них: новых – 559 ед., подержанных – 1892 ед. Из этого количества: легковых – 2397 ед. (новых – 558 шт., подержанных – 1839 шт.); коммерческих – 54 ед. (новых – 1 шт., подержанных – 53 шт.).

Относительно апрельского результата в прошлом месяце количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 15%.

Причем общий рост в электрическом сегменте авторынка произошел как благодаря импортированному секонд-хенду (+13%), так и за счет новых электромобилей (+23%).

Доля новых машин в майских регистрациях BEV составила 23% против 21% в апреле.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в мае 2023г.

Volkswagen ID.4 – 168 ед.; Dongfeng/Honda M-NV – 107 ед.; Volkswagen ID.6 – 23 ед.; Honda E – 23 ед.; BMW iX – 18 ед.

ТОП-5 мая впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей: