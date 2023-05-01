Средний возраст электромобилей в Украине составил 6,15 лет. Это в 4 раза меньше автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

В Украине очень старый парк автомобилей – их средний возраст на начало 2023 г. составляет 23,3 года (данные AUTO-Consulting). В то же время, с электромобилями не все так плохо – при парке в 50 тысяч машин их средний возраст составляет 6,15 года, утверждает Марина Китина, автор цифрового контента об электромобилях.

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Такая ситуация вызвана не только тем, что массово электромобили начали выпускать недавно, но и тем, что украинцы покупают относительно более новые электромобили, чем автомобили с ДВС.

К примеру, средний возраст зарегистрированных электромобилей в первом квартале 2023 года составил 2,9 года при количестве регистраций чуть более 5 тысяч единиц.

Интересно, что старейшим серийным электромобилем, зарегистрированным в Украине, является венгерский PULI KTF-2E. Их две единицы, обе регистрированы во Львове. Эти миниавтомобили выпущены в 1992 году, а вообще электромобили венгерская компания со сложным названием HÓDGÉP начала мелкосерийно выпускать в 1986 году.

Наибольшее количество "живых" электромобилей в Украине имеют 2015 год изготовления - 6356 шт. Совсем новеньких, в 2023 году выпуска – 133 единицы.

Средний возраст электромобилей отличается в зависимости от региона. Самый маленький средний возраст в Киеве (5,5 лет) и Киевской области, а также в Кировоградской области (5,75).

Самые старые электромобили зарегистрированы в Севастополе и Крыму, а на неоккупированных территориях – в Тернопольской области (7,1 года).

Еще один неожиданный для многих факт – самые новые электромобили, зарегистрированные в Украине, произведены и привезены из Китая: их средний возраст чуть менее 2 лет. А самые старые электроавтомобили из Японии – их возраст более 10 лет.

Так произошло потому, что наиболее распространенный электромобиль – Nissan Leaf – в больших количествах завезен 2010-2014 годов выпуска. Также достаточно много Mitsubishi I-MIEV, которых также много 2010-2013 годов выпуска. Nissan также имеет самый старый парк, средний возраст 8,38 года.

А вот самым молодым брендом является японский бренд Honda, но это только потому, что их начали выпускаться совсем недавно.

Самые молодые электромобили (3,54 года) европейского бренда Volkswagen также благодаря китайцам, ведь самые популярные модели VW ID.4 и ID.5 ввозятся новыми из Китая.

А вот низкий средний возраст (3,64) электромобилей корейской марки Hyubdai – из-за усилий официальных дилеров этого бренда в Украине.