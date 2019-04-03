Среди электромобилей тоже бывают олдтаймеры, ведь первые подобные модели появились более 100 лет назад. В Украине, конечно, нет столь старых электрокаров, но тоже есть свое ретро. На днях очевидцы увидели редкий Puli 2E.

Венгерский электромобиль Puli выпускали в 1991-1996 годах. Его кузов выполнен из стеклопластика, а ряд деталей позаимствован у Лады, Skoda и польского Fiat 126.

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Под капотом – электромотор мощностью 10 л. с., который разгонял машину до 70 км/час. Puli оснащен обычными 12-вольтовыми свинцовыми аккумуляторами, причем аж 8. Запас хода электромобиля составляет около 100 км.

Следует отметить, что это не единственный в Украине электромобиль Puli 2E. О похожем экземпляре уже сняли видео несколько лет назад: