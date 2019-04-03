Серед електромобілів теж бувають олдтаймери, адже перші подібні моделі з’явилися понад 100 років тому. В Україні, звичайно, немає настільки старих електрокарів, але теж є своє ретро. Днями очевидці побачили рідкісний Puli 2E.

Угорський електромобіль Puli випускали в 1991-1996 роках. Його кузов виконаний зі склопластику, а ряд деталей запозичені у Лади, Skoda і польського Fiat 126.

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Під капотом – електромотор потужністю 10 к. с., який розганяв машину до 70 км/год. Puli оснащений звичайними 12-вольтовими свинцевими акумуляторами, причому аж 8. Запас ходу електромобіля становить близько 100 км.

Слід відзначити, що це не єдиний в Україні електромобіль Puli 2E. Про схожий екземпляр вже зняли відео кілька років тому: