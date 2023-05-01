Середній вік електромобілів в Україні становив 6,15 року. Це в 4 рази менше, ніж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

В Україні дуже старий парк автомобілів – їх середній вік на початок 2023 року становить 23,3 року (дані AUTO-Consulting). Водночас з електромобілями не все так погано – при парку у 50 тисяч машин їх середній вік складає 6,15 року, стверджує Марина Китіна, автор цифрового контенту про електромобілі.

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Така ситуація спричинена не лише тим, що масово електромобілі почали випускати нещодавно, алей тим, що українці купують відносно новіші електромобілі, ніж авто з ДВЗ.

Наприклад, середній вік зареєстрованих електромобілів у першому кварталі 2023 року становив 2,9 роки при кількості реєстрацій трошки понад 5 тисяч одиниць.

Цікаво, що найстарішим серійним електромобілем, зареєстрованим в Україні, є угорський PULI KTF-2E. Їх аж дві одиниці, обидва реєстровані у Львові. Ці мініавтівки випущені у 1992 році, а взагалі електромобілі угорська компанія зі складною назвою HÓDGÉP почала дрібносерійно випускати у 1986 році.

Найбільша кількість електромобілів, які “бігають” в Україні мають 2015 рік виготовлення – 6356 шт. Зовсім новеньких, 2023 року випуску – 133 одиниці.

Середній вік електромобілів відрізняється в залежності від регіону України. Найменший середній вік у місті Києві (5,5 років) та Київський області, а також на Кіровоградщині (5,75).

Найстаріші електромобілі зареєстровані у в українському Севастополі та Криму, а на неокупованих територіях – у Тернопільській області (7,1 року).

Ще один неочікуваний для багатьох факт – найновіші електромобілі, які зареєстровано в Україні, вироблені та привезені з Китаю: їхній середній вік трохи менш як 2 років. А найстаріші електроавтівки з Японії – їх вік понад 10 років.

Так сталося тому, що найбільш поширений електромобіль – Nissan Leaf – у великих кількостях завезено 2010-2014 років випуску. Також досить багато Mitsubishi I-MIEV, яких також багато 2010-2013 років випуску. Nissan також має найстаріший парк, середнім віком 8,38 року.

А от наймолодшим брендом є також японський бренд Honda, але це тільки через те, що їх почали випускатися зовсім нещодавно.

Наймолодші електромобілі (3,54 року) європейського бренду Volkswagen також завдяки китайцям, адже найпопулярніші моделі VW ID.4 та ID.5 ввозяться новими з Китаю.

А от низький середній вік (3,64) електромобілів корейської марки Hyubdai забезпечений зусиллям офіційних дилерів цього бренду в Україні.