Стартап Ample, який розробив станцію та запускає ще 12 подібних, виконує сотні замін акумуляторів щодня.

Водій в Сан-Франциско на Nissan Leaf заїхав у будівлю, припаркувався на платформі та вийшов з автомобіля. Потім платформа підняла машину в повітря. Роботизовані руки обережно витягли батареї електромобіля та помістили всередину нові, повністю заряджені батареї. Весь процес зайняв близько 10 хвилин.

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Концепція не нова. Ранні парки електромобілів експериментували із заміною батарей ще в 1940-х роках. Деякі новіші спроби не вдалися: Better Place, ізраїльський стартап, який був запущений у 2007 році, припинив роботу до 2013 року. Tesla відкрила єдину станцію обміну в 2013 році, але швидко її закрила, оскільки вона не використовувалася широко.

У конструкції Ample використовується модульна батарея, яку можна встановити в будь-який автомобіль замість батареї, яку зазвичай використовує виробник. Електроніка також розроблена для роботи з системами, які відрізняються в різних автомобілях.

Ample хоче співпрацювати з виробниками автомобілів, які потім можуть продавати версії своїх автомобілів із новими модульними батареями замість стандартних акумуляторів автопарковим компаніям. У Bay Area він працює з компанією з управління автопарком, яка здає в оренду автомобілі водіям Uber. Водії використовують програму, яка направляє їх до найближчої станції заміни акумуляторів з найменшою чергою, і гарантує, що кожна батарея використовується якомога довше.

Вартість зарядки коливається залежно від вартості електроенергії в певний час доби, але компанія прагне, щоб її послуга коштувала менше, ніж ціна пального для бензинового автомобіля. Модель може працювати з автопарками доставки, орендованими автомобілями та іншими великими автопарками, і що його компанія планує згодом також працювати безпосередньо з індивідуальними споживачами.

У Каліфорнії Ample наразі має 12 станцій обміну, і грант у розмірі 15 мільйонів доларів від Енергетичної комісії Каліфорнії допоможе їй розширитися. Він також починає працювати з великими автопарками для встановлення мереж своїх станцій у Європі.

Встановлення станцій не займає багато часу, вони встановлюються у легкодоступних місцях.