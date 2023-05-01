Стартап Ample, разработавший станцию и запускающий еще 12 подобных, производит сотни замен аккумуляторов ежедневно.

Водитель в Сан-Франциско на Nissan Leaf заехал в здание, припарковался на платформе и вышел из автомобиля. Затем платформа подняла машину в воздух. Роботизированные руки осторожно вытащили батареи электромобиля и поместили внутрь новые, полностью заряженные. Весь процесс занял около 10 минут.

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Концепция не нова. Ранние парки электромобилей экспериментировали с заменой батарей еще в 1940-х годах. Некоторые новые попытки не удались: Better Place, израильский стартап, запущенный в 2007 году, прекратил работу до 2013 года. Tesla открыла единую станцию обмена в 2013 году, но быстро закрыла ее, поскольку она не использовалась широко.

В конструкции Ample используется модульная батарея, которую можно установить в любой автомобиль вместо аккумулятора, обычно используемого производителем. Электроника также разработана для работы с системами, отличающимися в разных автомобилях.

Ample хочет сотрудничать с производителями автомобилей, которые могут продавать версии своих автомобилей с новыми модульными батареями вместо стандартных аккумуляторов автопарковым компаниям. В Bay Area он работает с компанией по управлению автопарком, сдающей в аренду автомобили водителям Uber. Водители используют программу, которая направляет их в ближайшую станцию замены аккумуляторов с наименьшей очередью, и гарантирует, что каждая батарея используется как можно дольше.

Стоимость зарядки колеблется в зависимости от стоимости электроэнергии в определенное время суток, но компания стремится, чтобы ее услуга стоила меньше цены топлива для бензинового автомобиля. Модель может работать с автопарками доставки, арендованными автомобилями и другими крупными автопарками, и что компания планирует впоследствии также работать непосредственно с индивидуальными потребителями.

В Калифорнии Ample имеет 12 станций обмена, и грант в размере 15 миллионов долларов от Энергетической комиссии Калифорнии поможет ей расшириться. Он также начинает работу с большими автопарками для установки сетей своих станций в Европе.

Установка станций занимает много времени, они устанавливаются в легкодоступных местах.