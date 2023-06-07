Продажі нових та вживаних електромобілів на українському ринку зросли на 15%.

У травні український автопарк поповнили 2451 автотранспортний засіб на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

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З них: нових - 559 од., вживаних – 1892 од.

З цієї кількості: легкових – 2397 од. (нових – 558 шт., вживаних – 1839 шт.); комерційних – 54 од. (нових – 1 шт., вживаних – 53 шт.).

Відносно квітневого результату, у минулому місяці кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 15%.

Причому загальний ріст в електричному сегменті авторинку відбувся як завдяки імпортованому секонд-хенду (+13%), так і за рахунок нових електромобілів (+23%).

Частка нових машин в травневих реєстраціях BEV склала 23% проти 21% у квітні.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у травні 2023р.:

Volkswagen ID.4 - 168 од.; Dongfeng/Honda M-NV - 107 од.; Volkswagen ID.6 - 23 од.; Honda E - 23 од.; BMW iX - 18 од.

ТОП-5 травня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 388 од.; Volkswagen е-Golf - 259 од.; Tesla Model 3 - 144 од.; Renault Zoe - 123 од.; Tesla Model Y - 119 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 9,5 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 24% нові та 76% вживані.