Итальянский производитель автокомпонентов работает над управляемой электромеханической подвеской, отзывчивой и точной. Ее появление на рынке ожидается во второй половине этого десятилетия.

Подвеска которую разрабатывает Magneti Marelli имеет тот тип демпфирования, который долгое время изучался, но до сих пор не реализовался. Эта подвеска станет небольшой революцией в автомобильном мире. Работы над ней ведутся с 2017 года в сотрудничестве с Туринскими исследователями.

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Каждый "амортизатор" состоит из небольшого электродвигателя и редуктора. Этот узел механически приводит в действие рычаги подвески. Управляется все компьютером, который анализирует параметры движения (скорость, угол поворота и т.д.) и импульсы от каждого привода. Питание подвески составляет 48 В, но благодаря системе рекуперации энергии подвеска экономит заряд аккумулятора.

Амортизатор состоит из небольшого электродвигателя и редуктора

Новая подвеска компактнее, чем обычная, и реагирует гораздо быстрее – отсутствие в ее элементах жидкостей позволило сократить время реакции до миллисекунд. В результате автомобиль будет более устойчивым и безопасным.

"Эта технология может уменьшить укачивание пассажиров, если они во время движения читают или работают на ноутбуке", – подчеркнул директор по инновациям подразделения Ride Dynamics компании Пьеро Монкьеро.

Коммерциализация подвески запланирована на вторую половину десятилетия. По состоянию на сейчас подвеска тестируется на кроссовере Alfa Romeo Tonale.