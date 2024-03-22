Італійський виробник автокомпонентів працює над керованою електромеханічною підвіскою, чуйною та точною. Її поява на ринку очікується у другій половині цього десятиліття.

Підвіска яку розробляє Magneti Marelli має той тип демпфування, який довгий час вивчався, але досі не реалізувався. Ця підвіска стане невеликою революцією в автомобільному світі. Роботи над нею ведуться з 2017 року у співпраці з Туринськими дослідниками.

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Кожен «амортизатор» складається з невеликого електродвигуна та редуктора. Цей вузол механічно приводить у дію важелі підвіски. Керується все комп’ютером, який аналізує параметри руху (швидкість, кут повороту тощо) та імпульси від кожного приводу. Живлення підвіски становить 48 В, але завдяки системі рекуперації енергії підвіска заощаджує заряд акумулятора.

Амортизатор складається з невеликого електродвигуна та редуктора

Нова підвіска компактніша, ніж звичайна, і реагує набагато швидше – відсутність в її елементах рідин дозволило скоротити час реакції до мілісекунд. В результаті автомобіль буде стійкішим та безпечнішим.

«Ця технологія може зменшити заколисування пасажирів, якщо вони під час руху читають або працюють на ноутбуці», – підкреслив директор з інновацій підрозділу Ride Dynamics компанії П’єро Монк’єро.

Комерціалізація підвіски запланована на другу половину десятиліття. Станом на зараз підвіска тестується на кросовері Alfa Romeo Tonale.