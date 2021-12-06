Это прощальная ода последнему Mercedes с V8 от немецкого тюнера.

4-литровый двигатель V8 серии M177 прекрасно себя показал, как в стоковых Mercedes, так и в спортивных версиях от AMG. Под капотом универсала Mercedes-AMG C63 S он обеспечивал 510 лошадиных сил и 700 Нм. Мастера Manhart показали, что это далеко не все, на что способен могучий V8.

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Обычный универсал Mercedes-Benz C-Class сначала воплотился в спортивную версию AMG C63, позже вышла более производительная версия C63 S, которая стала основой для тюнинга в ателье Manhart. Таким образом для универсала это уже третий этап усиления.

Manhart CR 700 Wagon получил комплект с турбонаддувом, обновленный турбокомпрессор, карбоновый воздухозаборник, обновленный промежуточный охладитель и перенастроенный ЭБУ. В результате мощность возросла до 712 л. с., а крутящий момент до 920 Нм. Благодаря изменениям, примененным к 9-скоростной коробке передач AMG Speedshift MCT, эти показатели производительности позволяют Manhart CR 700 ускоряться от 100 до 200 километров в час всего за 5,5 секунды.

Визуально Manhart CR 700 несет типичную для тюнера тему дизайна, сочетая черный цвет и золотистый декор. Фирменные колеса Concave One с пятном черного цвета также имеют золотые полоски на ободе.

Подвеска также была настроена с винтовыми регулируемыми пружинами Manhart. Тормозную систему и интерьер Manhart готовы улучшить по индивидуальному желанию заказчика. Цены на Manhart CR 700 тюнер публично не раскрывает.

Фото: Manhart CR 700 Wagon на основе Mercedes-AMG C63 S / Manhart