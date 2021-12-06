Це прощальна ода останньому Mercedes з V8 від німецького тюнера.

4-літровий двигун V8 серії M177 чудово себе показав, як у стокових Mercedes, так і в спортивних версіях від AMG. Під капотом універсала Mercedes-AMG C63 S він забезпечував 510 кінських сил і 700 Нм. Майстри Manhart показали, що це далеко не все, на що спроможний могутній V8.

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Звичайний універсал Mercedes-Benz C-Class спочатку втілився у спортивну версію AMG C63, пізніше вийшла більш продуктивна версія C63 S, яка стала основою для тюнінгу в ательє Manhart. Таким чином для універсала це вже третій етап посилення.

Manhart CR 700 Wagon отримав комплект з турбонаддувом, оновлений турбокомпресор, карбоновий повітрозабірник, оновлений проміжний охолоджувач та переналаштований ЕБУ. В результаті потужність зросла до 712 к.с., а крутний момент до 920 Нм. Завдяки змінам, застосованим до 9-швидкісної коробки передач AMG Speedshift MCT, ці показники продуктивності дозволяють Manhart CR 700 прискорюватись від 100 до 200 кілометрів на годину всього за 5,5 секунди.

Візуально Manhart CR 700 несе типову для тюнера тему дизайну, поєднуючи чорний колір та золотавий декор. Фірмові колеса Concave One з плямою чорного кольору також мають золоті смужки на ободі.

Підвіска також була налаштована з гвинтовими регульованими пружинами Manhart. Гальмівну систему та інтер’єр Manhart готові покращити за індивідуальним бажанням замовника. Ціни на Manhart CR 700 тюнер публічно не розкриває.

Фото: Manhart CR 700 Wagon на основі Mercedes-AMG C63 S / Manhart