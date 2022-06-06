Большинство изуродованных автомобилей сгорели и не подлежат восстановлению.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал городское кладбище автомобилей. Бывшие машины, пострадавшие от пуль, взрывов и снарядов, сложены в несколько рядов. Большинство из них сгорели полностью, по сути, это металлолом.

Склады этих автомобилей расположены на рынке Азовский и территории бывшего пивзавода на Левобережье.

Ранее также показывали кладбище автомобилей под Киевом

“Уцелевшие автомобили хранят отдельно. Узнать и забрать автомобиль можно исключительно через “решал” от оккупационных властей”, – пишет Андрющенко. Причем не очень важно, кто раньше являлся его владельцем.