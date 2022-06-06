Більшість понівечених автомобілів згоріли та не підлягають відновленню.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав міське кладовище автомобілів. Колишні машини, які постраждали від куль, вибухів та снарядів, складені у кілька рядів. Білішість з них згоріли повністю, по суті, це – металобрухт.

Склади цих автомобілів розташований на ринку Азовський та території колишнього пивзаводу на Лівобережжі.

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«Автівки, які вціліли, зберігають окремо. Впізнати та забрати автівку можна виключно через “рєшал” від окупаційної влади», – пише Андрющенко. Причому не дуже важливо, хто раніше був її власником.