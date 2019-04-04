Абсолютный лидер продаж – Tesla Model 3.

Небольшая северная страна продолжает бить рекорды темпов роста количества электрокаров – почти 60% новых автомобилей, проданных в Норвегии в марте, были полноценными электромобилями.

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Значительную долю в общем объеме мартовских электрокаров в Норвегии занимают электрические седаны Tesla Model 3, которые недавно официально вышли на европейский рынок.

Фото: график продаж новых автомобилей и электрокаров в Норвегии, голубым цветом показана динамика электромобилей / ITC

Доля чистых электромобилей в общем объеме продаж составила 58%, а если добавить к ним плаг-ин гибриды, результат будет более чем впечатляющим – 69%. Почти треть от всех электрокаров, проданных в марте в Норвегии пришлась на Tesla Model 3 – 29%, что в физических величинах составляет 5315 экземпляров.

Уже сейчас Норвегия является лидером среди европейских стран по количеству электротранспорта. По результатам первого квартала 2019 года электромобили составляли 48% от всех проданных в Норвегии автомобилей, а до конца года эксперты прогнозируют превышение отметки в 50%, при том что в прошлом году этот показатель составлял чуть более 30%. Сейчас в северной стране с населением 5,3 миллиона уже более 250 тысяч электрокаров.

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