Абсолютний лідер продажів – Tesla Model 3.

Невелика північна країна продовжує бити рекорди темпів росту кількості електрокарів – майже 60% нових автомобілів, проданих у Норвегії в березні, були повноцінними електромобілями.

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Значну долю у загальному обсягу березневих електрокарів у Норвегії займають електричні седани Tesla Model 3, які нещодавно офіційно вийшли на європейський ринок.



Фото: графік продажів нових автомобілів та електрокарів у Норвегії, блакитним кольором показана динаміка електромобілів / ITC

Частка чистих електромобілів в загальному обсягу продажів склала 58%, а якщо додати до них плаг-ін гібриди, результат буде більш, ніж вражаючим – 69%. Майже третина від усіх електрокарів, проданих у березні в Норвегії припала на Tesla Model 3 – 29%, що у фізичних величинах становить 5315 екземплярів.

Вже зараз Норвегія є лідером серед європейських країн за кількістю електротранспорту. За результатами першого кварталу 2019 року електромобілі становили 48% від всіх проданих в Норвегії автомобілів, а до кінця року експерти прогнозують перевищення відмітки у 50%, при тому що минулого року цей показник становив трохи більше 30%. Наразі у північній країні з населенням 5,3 мільйони вже більше 250 тисяч електрокарів.

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