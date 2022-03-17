В феврале дефицит полупроводников был одним из важнейших факторов, вызвавших нехватку авто и сокращение продаж.

Продажи автомобилей в Европейском союзе в феврале снизились на 6,7% по отношению к тому же периоду 2021 года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

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Падение длится пятый месяц подряд на фоне сохраняющегося глобального дефицита полупроводниковых компонентов, который отрицательно сказывается на автомобильной отрасли. По данным ACEA, количество зарегистрированных в прошлом месяце автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) составило 719,465 тыс. против 771,349 тыс. за тот же месяц годом ранее. Это рекордно низкий для февраля показатель за все время расчетов.

Из четырех крупнейших рынков региона на двух было зафиксировано значительное сокращение продаж: в Италии – на 22,6%, во Франции – на 13%. Между тем, реализация машин в Германии выросла на 3,2%, в Испании – на 6,6%. Количество регистраций новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, покинувшие Европейский Союз 31 января 2020 года) в феврале сократилось на 5,4% – до 804,028 тыс.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в прошлом месяце сократились на 11,5%, Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) – на 19,5%, BMW – на 1,5%. Mercedes-Benz увеличила их на 1,1%. Реализация автомобилей группы Renault снизилась на 4%, в том числе машин Lada – подскочила на 47,9% (142 автомобиля). Японские Toyota Group и Honda повысили продажи на 3,1% и 41,3% соответственно, южнокорейская Hyundai – на 21,3%. В январе – феврале текущего года продажи в Евросоюзе упали на 6,4% по отношению к аналогичному периоду 2021 года, в Европе – на 3,9%.