У лютому дефіцит напівпровідників був одним з найважливіших факторів, який спричинив нестачу авто і скорочення продажів.

Продажі автомобілів у Європейському союзі у лютому знизилися на 6,7% щодо того ж періоду 2021 року, йдеться у повідомленні Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).

Читайте також: За рік продажі водневих автомобілів зросли майже удвічі

Падіння триває п'ятий місяць поспіль на тлі глобального дефіциту напівпровідникових компонентів, що зберігається, який негативно позначається на автомобільній галузі. За даними ACEA, кількість зареєстрованих минулого місяця автомобілів у країнах ЄС (без урахування Мальти, статистика за якою відсутня) становила 719,465 тис. проти 771,349 тис. за той же місяць роком раніше. Це рекордно низький для лютого показник за весь час розрахунків.

Із чотирьох найбільших ринків регіону на двох було зафіксовано значне скорочення продажів: в Італії – на 22,6%, у Франції – на 13%. Тим часом реалізація машин у Німеччині зросла на 3,2%, в Іспанії – на 6,6%. Кількість реєстрацій нових автомобілів у Європі (країни ЄС плюс Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Великобританія, що залишила Європейський союз 31 січня 2020 року) у лютому скоротилася на 5,4% - до 804,028 тис.

Продаж групи Volkswagen (включаючи Skoda, Audi, Seat, Porsche та ін.) минулого місяця скоротилися на 11,5%, Stellantis (об'єднані Fiat Chrysler та PSA Group) – на 19,5%, BMW – на 1,5%. Mercedes-Benz збільшив їх на 1,1%. Реалізація автомобілів групи Renault зменшилася на 4%, у тому числі машин Lada – підскочила на 47,9% (142 автомобілі). Японські Toyota Group і Honda підвищили продажі на 3,1% та 41,3% відповідно, південнокорейська Hyundai – на 21,3%. У січні-лютому поточного року продажі в Євросоюзі впали на 6,4% щодо аналогічного періоду 2021 року, у Європі – на 3,9%.