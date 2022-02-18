За даними британського аналітичного агентства IDTechEx, у 2021 році продаж автомобілів на водневих паливних елементах (Fuel Cell) збільшився майже вдвічі. Найбільшого успіху досягли компанії Hyundai та Toyota.

Про це повідомляється на порталі організації. За даними експертів, значних досягнень у галузі реалізації електромобілів на водневих паливних елементах (FCEV) досягли компанії Toyota та Hyundai. Зокрема, з випуском седана Mirai другого покоління світові продажі автомобілів Toyota з Fuel Cell збільшилися більш ніж утричі, з 1770 екземплярів у 2020-му до 5918 у 2021 році. Ще більш вражаючих результатів досягла компанія Hyundai – кількість водневих кросоверів Nexo зросла з 6781 у 2020 році до 9620 – у 2021 році.

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Подібна динаміка пояснюється серйозними державними субсидіями та підтримкою на національному рівні. Наприклад, у Каліфорнії Toyota Mirai продавали знижкою 65% від роздрібної ціни. Компанія Toyota пропонувала знижку $20 тисяч на додаток до податкових пільг на федеральному та місцевому рівнях у розмірі ($12,5 тисяч). Таким чином, покупцеві автомобіль обходився не 50 з лишком тисяч доларів, а приблизно 18. Але і це ще не все. Щоб ще більше "підсолоджувати" угоду, Toyota пропонувала паливний кредит у розмірі $15 тисяч на перші три роки експлуатації, тобто. приблизно 100 тисяч кілометрів користувач може проїхати безплатно.

Аналогічна історія з Hyundai. З 9620 екземплярів Nехо, проданих по всьому світу у 2021 році, 88% реалізували у Південній Кореї. Завдяки підтримці на державному рівні, покупка кросовера обходилася корейському клієнту в пів ціни – $30 тисяч замість 60.

Але попри дивовижні результати, водневе майбутнє автомобільної промисловості поки що досить туманне. Причин тут кілька, причому відсутність інфраструктури водневих АЗС, – найменш значуща. Основна проблема полягає вартості водню та високих витрат на його отримання.