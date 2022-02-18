По данным британского аналитического агентства IDTechEx, в 2021 году продажи автомобилей на водородных топливных элементах (Fuel Cell) увеличились почти вдвое. Наибольшего успеха добились компании Hyundai и Toyota.

Об этом сообщается на портале организации. По данным экспертов, значительные достижения в области реализации электромобилей на водородных топливных элементах (FCEV) достигли компании Toyota и Hyundai. В частности, с выпуском седана Mirai второго поколения мировые продажи автомобилей Toyota с Fuel Cell увеличились более чем в три раза, с 1770 экземпляров в 2020-м до 5918 в 2021 году. Еще более впечатляющих результатов достигла компания Hyundai – количество водородных кроссоверов Nexo выросло с 6781 в 2020 году до 9620 – в 2021 году.

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Подобная динамика объясняется серьезными государственными субсидиями и поддержкой на национальном уровне. К примеру, в Калифорнии Toyota Mirai продавали скидкой 65% от розничной цены. Компания Toyota предлагала скидку в $20 тысяч в дополнение к налоговым льготам на федеральном и местном уровнях в размере ($12,5 тысяч). Таким образом, покупателю автомобиль обходился не в 50 с лишним тысяч долларов, а примерно 18. Но и это еще не все. Чтобы еще больше "подслащивать" сделку, Toyota предлагала топливный кредит в размере $15 тысяч на первые три года эксплуатации, т.е. примерно 100 тысяч километров пользователь может проехать бесплатно.

Аналогичная история с Hyundai. Из 9620 экземпляров Neho, проданных по всему миру в 2021 году, 88% реализовали в Южной Корее. Благодаря поддержке на государственном уровне, покупка кроссовера обходилась корейскому клиенту в полцены – $30 тысяч вместо 60.

Но несмотря на удивительные результаты, водородное будущее автомобильной промышленности пока достаточно туманно. Причин здесь несколько, причем отсутствие инфраструктуры водородных АЗС – наименее значимая. Основная проблема заключается в стоимости водорода и высоких затрат на его получение.