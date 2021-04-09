В марте статистика украинского автопрома продемонстрировала положительную динамику. По предварительным данным объем выпуска автотранспортных средств в прошлом месяце зафиксировано на отметке 722 единиц.

Таким образом, по сравнению с мартом прошлого года, выпуск автотранспорта в Украине увеличился в два с половиной раза, а относительно предыдущего месяца на 43,5 процента.

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Выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении увеличился в 2,7 раза, а в феврале 2021 года – на 48 процентов и составил 665 ед.

Годом ранее статистику в этом сегменте украинского автопрома формировал только один завод – "Еврокар". Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновил выпуск легковых автомобилей только в сентябре 2020 года.

В мартовской статистике касательно коммерческих автомобилей, как и в прошлом году, заявлено только два автомобиля, собранных на предприятии "Черкасский автобус".

Напомним, АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Всего в первом квартале 2021 года в Украине было произведено 1 829 ед. автотранспортных средств, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Легковых автомобилей – 16 90 шт. (+43%); коммерческих – 6 шт. (-50%); автобусов – 133 шт. (-24%).