У березні статистика українського автопрому продемонструвала позитивну динаміку. За попередніми даними обсяг випуску автотранспортних засобів в минулому місяці зафіксовано на позначці 722 одиниць.

Таким чином, у порівнянні з березнем минулого року, випуск автотранспорту в Україні збільшився у два з половиною рази, а відносно попереднього місяця на 43,5 відсотка.

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Випуск легкових автомобілів в річному обчисленні збільшився в 2,7 раза, а до лютого 2021 року – на 48 відсотків та становив 665 од.

Роком раніше статистику в цьому сегменті українського автопрому формував тільки один завод – “Єврокар”. Запорізький автозавод (ЗАЗ) відновив випуск легкових автомобілів лише у вересні 2020 року.

У березневій статистиці щодо комерційних автомобілів, як і торік, заявлено тільки два автомобіля, зібраних на підприємстві “Черкаський автобус”.

Нагадаємо, АвтоКрАЗ перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року.

Всього у першому кварталі 2021 року в Україні було виготовлено 1829 од. автотранспортних засобів, що на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Легкових автомобілів – 1690 шт. (+43%); Комерційних – 6 шт. (-50%); Автобусів – 133 шт. (-24%).