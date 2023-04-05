В марте на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 805 машин. За первый квартал этого года это лучший результат, сообщает Укравтопром.

По сравнению с прошлогодним показателем, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились в 7,5 раза, а по отношению к февралю – почти на 11%.

Лучший результат месяца у грузовиков бренда Renault – 160 ед. Mercedes-Benz в мартовском рейтинге марок на втором месте – 93 ед. На третьем месте сразу две марки Citroen и Volvo, в зачете которых по 68 авто.

Кстати говоря электромобиль Dacia Spring получил грузовую версию

Четвертый результат у Scania – 60 ед. Замыкает ТОП-5 рынка новых коммерческих автомобилей в прошлом месяце Peugeot – 51 ед.

Всего за три месяца 2023 года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 2,2 тыс. новых машин, что почти на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.