У березні на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 805 машин. За перший квартал поточного року це кращий результат, повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з торішнім показником, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились у 7,5 рази, а відносно лютого – майже на 11%.

Найкращий результат місяця у вантажівок бренду Renault – 160 од. Mercedes-Benz у березневому рейтингу марок на другому місці - 93 од. На третьому місці одразу дві марки: Citroen та Volvo, в заліку яких по 68 авто.

До речі електромобіль Dacia Spring отримав вантажну версію

Четвертий результат у Scania – 60 од. Замикає ТОП-5 ринку нових комерційних авто минулого місяця Peugeot – 51 од.

Всього за три місяці 2023 року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 2,2 тис. нових машин, що майже на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року.