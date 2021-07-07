Внутри Jeep Grand Cherokee было несколько человек, никто из них не пострадал, но электроника автомобиля мгновенно вышла из строя.

Видео с автомобильного регистратора показывает инцидент, который произошел 25 июня в американском штате Канзас во время грозы. Четырехкратное попадание молнии выглядит потрясающе и полностью уничтожает поверье о том, что молния не бьет в одно место дважды.

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К счастью, автомобили спроектированы таким образом, что в случае удара молнии, кузов представляет собой аналог клетки Фарадея, которая рассеивает электрический разряд и направляет его в землю. Благодаря этому, муж с женой и двое детей, которые находились в автомобиле в момент попадания молнии, остались совершенно невредимыми, после четырехкратного контакта с зарядом в миллионы вольт.

Огромное напряжение вывело из строя электронику автомобиля. Можно заметить, что после второго удара молнии Jeep Grand остановился, а его стоп-сигналы мгновенно погасли.