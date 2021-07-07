Всередині Jeep Grand Cherokee було кілька людей, ніхто з них не постраждав, але електроніка автомобіля миттєво вийшла з ладу.

Відео з автомобільного реєстратора показує інцидент, який трапився 25 червня в американському штаті Канзас під час грози. Чотирикратне влучання блискавки виглядає приголомшливо і повністю нищить повір’я про те, що блискавка не б’є в одне місце двічі.

Дивіться також: Автомобіль скинули з висоти у три кілометри заради експерименту: відео

На щастя, автомобілі спроєктовані таким чином, що в разі удару блискавки, кузов являє собою аналог клітки Фарадея, яка розсіює електричний розряд та скеровує його в землю. Завдяки цьому, чоловік з дружиною та двоє дітей, що знаходились в автомобілі в момент влучання блискавки, залишились абсолютно неушкодженими, після чотириразового контакту з зарядом у мільйони вольтів.

Величезна напруга вивела з ладу електроніку автомобіля. Можна помітити, що після другого удару блискавки, Jeep Grand зупинився, а його стоп-сигнали миттєво згасли.