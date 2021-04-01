13 из 20 автоматических комплексов “Weigh-in-Motion” сейчас подключены и работают в тестовом режиме.
Как сообщил председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков, установили их в рамках реализации государственной программы повышения уровня безопасности дорожного движения. Другие будут подключены в ближайшее время.
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WiM, помимо общего веса фур фиксируют нагрузку на каждую ось. Далее информация передается в Центр обработки данных габаритно-весового контроля.
Где установлены “Weigh-in-Motion”:
- Львовская область: М-06 Киев – Чоп, км 631+000 – км 631+900
- Волынская область: Р-15 Ковель – Владимир-Волынский – Червоноград – Жовква, км 60+600 – км 61+000
- Ровенская область: Н-25 Городище – Ровно – Староконстантинов, км 70+000 – км 71+000
- М-07 Киев – Ковель – Ягодин, км 299+000 – км 300+000
- Ивано-Франковская область: Н-09 Мукачево – Рахов – Бородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бибрка – Львов, км 359+900 – км 361+400.
- Закарпатская область: М-24 Большая Добронь – Мукачево – Берегово – КПП Лужанка, км 28+200 – км 29+300.
- Одесская область: М-15 Одесса – Рени, км 13+300 – км 14+100; км 85+500 – км 86+400
- Николаевская область: М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, км 56+315 – км 56+700.
- Черкасская область: М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 547+000 – км 548+192.
- Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань, км 22+800 – км 23+400
- Н-01 Киев – Знаменка, км 205+600 – км 207+200; км 198+200 – км 198+600
- Винницкая область: М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 389+617 – км 390+426
- Н-21 Выступовичи – Житомир – Могилев – Подольский (через г. Винница), км 247+400 – км 247+600
- Харьковская область: Н-26 Чугуев – Меловое, км 8+300 – км 9+200.
- Днепропетровская область: Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 432+000 – км 433+000.
- Хмельницкая область: Н-03 Житомир – Черновцы, км 246+400 – км 247+400.
- Житомирская область: М-06 Киев – Чоп, км 245+500 – км 246+300.
- Кировоградская область: М-04 Знаменка – Луганск – Изварино, км 60+000 – км 62+600.