13 из 20 автоматических комплексов “Weigh-in-Motion” сейчас подключены и работают в тестовом режиме.

Как сообщил председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков, установили их в рамках реализации государственной программы повышения уровня безопасности дорожного движения. Другие будут подключены в ближайшее время.

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WiM, помимо общего веса фур фиксируют нагрузку на каждую ось. Далее информация передается в Центр обработки данных габаритно-весового контроля.

Где установлены “Weigh-in-Motion”: