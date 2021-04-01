13 із 20 автоматичних комплексів “Weigh-in-Motion” наразі підключені та працюють в тестовому режимі.

Як повідомив голова державного агентства інфраструктурних проектів Кирило Хомяков, встановили їх в рамках реалізації Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Інші будуть підключені найближчим часом.

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WiM, крім загальної ваги фур, фіксують навантаження на кожну вісь. Далі інформація передається до Центру обробки даних габаритно-вагового контролю.

Де встановлені “Weigh-in-Motion”: