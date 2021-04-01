13 із 20 автоматичних комплексів “Weigh-in-Motion” наразі підключені та працюють в тестовому режимі.
Як повідомив голова державного агентства інфраструктурних проектів Кирило Хомяков, встановили їх в рамках реалізації Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Інші будуть підключені найближчим часом.
Читайте також: На трасі Київ-Одеса зафіксували черговий рекорд з перевантаження
WiM, крім загальної ваги фур, фіксують навантаження на кожну вісь. Далі інформація передається до Центру обробки даних габаритно-вагового контролю.
Де встановлені “Weigh-in-Motion”:
- Львівська область: М-06 Київ-Чоп, км 631+000 - км 631+900
- Волинська область: Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква, км 60+600 - км 61+000
- Рівненська область: Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів, км 70+000 - км 71+000
- М-07 Київ - Ковель - Ягодин, км 299+000 - км 300+000
- Івано-Франківська область: Н-09 Мукачево - Рахів - Бородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів, км 359+900 - км 361+400.
- Закарпатська область: М-24 Велика Добронь - Мукачево - Берегове - КПП Лужанка, км 28+200 - км 29+300.
- Одеська область: М-15 Одеса - Рені, км 13+300 - км 14+100; км 85+500 - км 86+400
- Миколаївська область: М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, км 56+315 - км 56+700.
- Черкаська область: М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, км 547+000 - км 548+192.
- Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань, км 22+800 - км 23+400
- Н-01 Київ - Знам'янка, км 205+600 - км 207+200; км 198+200 - км 198+600
- Вінницька область: М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, км 389+617 - км 390+426
- Н-21 Виступовичі – Житомир – Могилів - Подільський (через м. Вінницю), км 247+400 - км 247+600
- Харківська область: Н-26 Чугуїв - Мілове, км 8+300 - км 9+200.
- Дніпропетровська область: Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь, км 432+000 - км 433+000.
- Хмельницька область: Н-03 Житомир - Чернівці, км 246+400 – км 247+400.
- Житомирська область: М-06 Київ - Чоп, км 245+500 - км 246+300.
- Кіровоградська область: М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине, км 60+000 - км 62+600.