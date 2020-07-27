Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов считает, что необходимо увеличить штрафы для водителей, которые не пропускают скорую.

В Украине следует существенно увеличить штрафы и наказания для водителей, которые не пропускают скорую помощь на дороге. Об этом во время ежедневного брифинга заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Читайте также: Штрафы за превышение скорости повысят, а количество камер увеличат

"Существует проблема относительно того, как водители пропускают скорую помощь. И я убедился сам, когда мы ездили на вызовы. Не всегда наши водители, которые находятся на дорогах, пропускают скорую помощь", – отметил Степанов.

По его словам, наказание следует увеличить, поскольку от скорости передвижения кареты скорой зависят жизни граждан. "Мне кажется, что надо существенно увеличивать штрафы и наказания для тех, кто не пропускает скорую. Потому что иногда речь идет о жизни гражданина, время может идти на минуты, поэтому важно быстро довезти человека в больницу", – подчеркнул чиновник.

Читайте также: Не помогло: после введения автофиксации аварийность выросла на 26%