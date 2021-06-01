В Минэнерго заявили, что необходимые объемы топлива можно доставить по морю или по железной дороге. Кроме того, отечественные производители готовы нарастить объем производства.

В случае необходимости внутренние производители нефтепродуктов готовы нарастить объемы до необходимого уровня за 10 дней, а "Укрзализныця" и Администрация морпортов могут увеличить перевозки ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам совещания в Минэнерго с представителями Минэкономики, "Укрзализныци", АМПУ и профильных ассоциаций.

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В ходе совещания производители заверили, что имеют достаточный потенциал для наращивания производства нефтепродуктов. Производственным мощностям понадобится около 10 дней для выхода на необходимые объемы. Представители "Укрзализныци" и АМПУ подтвердили готовность к увеличению объемов перевозок и перевалки ресурсов в случае необходимости.

"Минэнерго также готово быстро реагировать, чтобы не оставить стратегические предприятия и потребителей без нефтепродуктов. В то же время, если не возникнет кризисных явлений, рынок способен самостоятельно урегулировать вопрос диверсификации импорта и маршрутов поставок нефтепродуктов", – добавил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

В свою очередь президент нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) Неля Привалова отметила, что украинский рынок моторных топлив достаточно диверсифицирован. "Объемы поставок бензина А-95, которые Украина недополучит в связи с плановым ремонтом Белорусского нефтеперерабатывающего завода в июне 2021 года, будут полностью замещены из других источников, в частности из стран ЕС и от национальных производителей", – подчеркнула она.

Кроме того, по мнению участников совещания, отдельным направлением для уменьшения зависимости от импортных поставок является формирование резервов нефти и нефтепродуктов. "В настоящее время Минэнерго вместе с Госрезервом и другими центральными органами исполнительной власти с участием специалистов Энергетического сообщества разрабатывают законопроект "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов", – говорится в сообщении.