У Міненерго заявили, що необхідні обсяги пального можна доставити морем або залізницею. Крім того, вітчизняні виробники готові наростити обсяг виробництва.

У разі необхідності внутрішні виробники нафтопродуктів готові наростити обсяги до необхідного рівня за 10 днів, а "Укрзалізниця" і Адміністрація морпортів можуть збільшити перевезення ресурсів. Про це повідомляє прес-служба уряду за підсумками наради в Міненерго з представниками Мінекономіки, "Укрзалізниці", АМПУ і профільних асоціацій.

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В ході наради виробники запевнили, що мають достатній потенціал для нарощування виробництва нафтопродуктів. Виробничими потужностями знадобиться близько 10 днів для виходу на необхідні обсяги. Представники "Укрзалізниці" і АМПУ підтвердили готовність до збільшення обсягів перевезень і перевалки ресурсів в разі потреби.

"Міненерго також готове швидко реагувати, щоб не залишити стратегічні підприємства і споживачів без нафтопродуктів. У той же час, якщо не виникне кризових явищ, ринок здатний самостійно врегулювати питання диверсифікації імпорту та маршрутів поставок нафтопродуктів", - додав заступник міністра енергетики Максим Немчінов.

У свою чергу президент нафтогазової асоціації України (НАУ) Неля Привалова зазначила, що український ринок моторних палив достатньо диверсифікований. "Обсяги поставок бензину А-95, які Україна недоотримає в зв'язку з плановим ремонтом Білоруського нафтопереробного заводу в червні 2021 року будуть повністю заміщені з інших джерел, зокрема з країн ЄС і від національних виробників", - підкреслила вона.

Крім того, на думку учасників наради, окремим напрямком для зменшення залежності від імпортних поставок є формування резервів нафти і нафтопродуктів. "В даний час Міненерго разом з Держрезервом та іншими центральними органами виконавчої влади за участю фахівців Енергетичного співтовариства розробляють законопроект "Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів", - йдеться в повідомленні.