Поставки дизельного топлива на мировой рынок продолжают сокращаться, и уже есть дефицит, который будет расти.

Таков прогноз голландской консалтинговой компании Insights Global, эксперты которой ожидают ухудшения ситуации с этим видом топлива. Данные показывают, что за последнюю неделю запасы дизельного топлива в Европе упали на 2,5%. В Азии ситуация не лучше – с начала 2022 года Китай ограничил экспорт нефтепродуктов и в результате выросли цены на дизтопливо.

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Тяжелые нефтепродукты не производятся из легкой сланцевой нефти, и США уже ввели санкции против компаний, которые добывают тяжелую нефть в Венесуэле и Иране. Сами Штаты покупают дизтопливо у России в больших количествах.

Я занимаюсь этим уже 30 лет, и никогда не видел таких рынков. Мы исчерпали все – будь то нефть, газ, уголь, медь, алюминий. Вы можете назвать что угодно, но мы закончили”, – сказал Джефф Карри, глава отдела товарных исследований в Goldman Sachs.

При этом вскоре Россия будет вынуждена ограничить поставки дефицитного на мировом рынке сырья, в том числе дизельного топлива. Если это будет сделано, то цены на него значительно возрастут, поскольку возникнет дефицит.