Постачання дизельного палива на світовий ринок продовжують скорочуватися, і вже є дефіцит, який продовжуватиме зростати.

Такий прогноз голландської консалтингової компанії Insights Global, експерти якої очікують на погіршення ситуації з цим видом палива. Дані показують, що за останній тиждень запаси дизельного палива в Європі впали на 2,5%. В Азії ситуація не краща - з початку 2022 року Китай обмежив експорт нафтопродуктів і в результаті зросли ціни на дизпаливо.

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Тяжкі нафтопродукти не виробляються з легкої сланцевої нафти, і США вже запровадили санкції проти компаній, які видобувають важку нафту у Венесуелі та Ірані. Самі штати купують дизпальне у Росії у великих кількостях.

“Я займаюся цим уже 30 років, і ніколи не бачив таких ринків. Ми вичерпали все — чи то нафту, газ, вугілля, мідь, алюміній. Ви можете назвати будь-що, але ми закінчили”, - сказав Джефф Каррі, голова відділу товарних досліджень у Goldman Sachs.

При цьому незабаром Росія буде змушена обмежити постачання дефіцитної на світовому ринку сировини, зокрема дизельного палива. Якщо це буде зроблено, ціни на нього значно зростуть, оскільки виникне дефіцит.