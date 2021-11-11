Український ринок дизельного пального з початку року зріс на 5%

Баланс ринку дизельного пального в січні-жовтні 2021 р. склав 6,429 млн т, що на 5% більше за показник аналогічного періоду торік (6,12 млн т). Про це повідомили у Консалтинговій групі "А-95" із посиланням на дані власного дослідження.

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Зростання ринку було забезпечене переважно імпортом, який збільшився на 261 тис. т, до 5,39 млн т. У вересні й жовтні було відзначено рекордний за всю історію спостережень імпорт дизпалива — 718 і 730 тис. т відповідно.

Найбільший приріст відбувся з білоруського напрямку — на 35% (2,34 млн т). Частка Білорусі в імпорті на український ринок зросла з 33 до 43%.

Постачання дизельного пального з Росії скоротилися на 30%, до 1,51 млн т. Зниження відбулося внаслідок зупинки нафтопродуктопроводу "ПрикарпатЗахідтранс" і зміни оператора постачання ресурсів "Роснафти" навесні поточного року. Зокрема, це джерело постачання скоротилося на 55% (785 тис. т) порівняно з минулим роком.

За 10 місяців 2021 року відвантаження з Литви зросли на 14%, до 574 тис. т.

У портах було оформлено 18% усього імпорту, або 961,4 тис. т дизельного пального, що на 38% більше, ніж у січні-жовтні торік (698 тис. т).

Виробництво на українських НПЗ зросло порівняно з аналогічним періодом 2020 р. на 4,9% – з 991,2 до 1,039 млн т.

Значне зростання продемонстрував Кременчуцький НПЗ ("Укртатнафта"), збільшивши випуск ДП на 5%, до 947,4 тис. т. Рекордний показник виробництва заводом було відзначено у серпні 2021 р. — 120,2 тис. т (28% до серпня-2020). Нагадаємо, в останній місяць літа "Укртатнафта" вийшла на максимально можливий за поточної конфігурації виробництва обсяг перероблення — 14 тис. т нафтової сировини на добу (5,1 млн. т на рік). Паралельно було збільшено випуск дизпального до 5 тис. т на добу.

На державне "Укргазвидобування" припало 65 тис. т ДП (+6,4% до січня-жовтня 2020 р.).

Нагадаємо, баланс українського ринку дизпального у 2020 р. збільшився на 5,8% – до рекордних за весь період спостережень 7,39 млн. тонн. При цьому внутрішнє виробництво зросло на 39% – до 1,12 млн т, а імпорт додав 1,4% і склав 6,26 млн т.