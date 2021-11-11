Украинский рынок дизельного топлива с начала года вырос на 5%.

Баланс рынка дизельного топлива в январе – октябре 2021 г. составил 6,429 млн т, что на 5% больше показателя аналогичного периода в прошлом году (6,12 млн т). Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

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Рост рынка был обеспечен преимущественно импортом, который увеличился на 261 тыс. т, до 5,39 млн тонн. В сентябре и октябре был отмечен рекордный за всю историю наблюдений импорт дизтоплива — 718 и 730 тыс. т соответственно.

Наибольший прирост произошел с белорусского направления – на 35% (2,34 млн т). Доля Беларуси в импорте на украинский рынок выросла с 33 до 43%.

Поставки дизельного топлива из России сократились на 30%, до 1,51 млн т. Снижение произошло вследствие остановки нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" и смены оператора поставки ресурсов "Роснефти" весной текущего года. В частности, этот источник поставок сократился на 55% (785 тыс. т) по сравнению с прошлым годом.

За 10 месяцев 2021 года отгрузки из Литвы выросли на 14%, до 574 тыс. т.

В портах было оформлено 18% всего импорта, или 961,4 тыс. т. дизельного топлива, что на 38% больше, чем в январе – октябре прошлого года (698 тыс. т).

Производство на украинских НПЗ выросло по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. на 4,9% – с 991,2 до 1,039 млн т.

Значительный рост продемонстрировал Кременчугский НПЗ ("Укртатнафта"), увеличив выпуск ГП на 5%, до 947,4 тыс. т. Рекордный показатель производства заводом был отмечен в августе 2021 г. — 120,2 тыс. т (28% до августа-2020). Напомним, в последний месяц лета "Укртатнафта" вышла на максимально возможный при текущей конфигурации производства объем переработки — 14 тыс. т. нефтяного сырья в сутки (5,1 млн. т. в год). Параллельно был увеличен выпуск дизтоплива до 5 тыс. т. в сутки.

На государственное "Укргаздобыча" пришлось 65 тыс. т ГП (+6,4% к январю-октябрю 2020 г.).

Напомним, баланс украинского рынка дизтоплива в 2020 г. увеличился на 5,8% – до рекордных за весь период наблюдений 7,39 млн. тонн. При этом внутреннее производство выросло на 39% – до 1,12 млн т, а импорт прибавил 1,4% и составил 6,26 млн т.