Чешский автомобилестроительный гигант Skoda в завершившемся году поставил на мировой рынок почти на 15% машин меньше, чем в предыдущем году.

Как сообщает дирекция предприятия, в 2021 году на мировой рынок было поставлено 878,2 тысяч легковых автомобилей марки Skoda, что является сокращением примерно на 15% по сравнению с 2020 годом, когда было поставлено на 126,6 тысяч машин больше.

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Это произошло вследствие негативного влияния паники вокруг коронавируса на производство и спрос автомобилей, а также острого дефицита электронных компонентов, что на определенный срок привело к остановке заводов в Чехии.

В то же время, в Украине реализация новых автомобилей марки Skoda выросла на 22% по сравнению с 2020 годом до 6172 шт. Часть этих машин была собрана на украинском заводе "Еврокар".