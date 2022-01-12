Чеський автомобілебудівний гігант Skoda у році, що завершився, поставив на світовий ринок майже на 15% машин менше, ніж у попередньому році.

Як повідомляє дирекція підприємства, у 2021 році на світовий ринок було поставлено 878 200 легкових автомобілів марки Skoda, що є скороченням приблизно на 15% порівняно з 2020 роком, коли було поставлено на 126 600 машин більше.

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Це сталося внаслідок негативного впливу паніки навколо коронавірусу на виробництво та попит автомобілів, а також гострого дефіциту електронних компонентів, що на певний термін спричинило зупинку заводів у Чехії.

Водночас, в Україні реалізація нових автомобілів марки Skoda зросла на 22% порівняно з 2020 роком до 6172 шт. Частину цих машин було зібрано на українському заводі “Єврокар”.