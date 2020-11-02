Речь о роскошном седане Toyota Crown ("корона" с англ.) . Автомобиль был полностью переделан в двухдверное купе с классическими формами, заниженной крышей и покрытым кожей кузовом.

Ее величество Елизавета II вряд ли расстроилась, что у нее не будет этого автомобиля, предназначенного ей в подарок, поскольку о его существовании так и не узнала. Не исключено, что история с королевой – лишь рекламный трюк продавца.

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Автомобиль, известный под названием Amulet, по словам продавца, изготавливался на заказ неназванного российского олигарха, который умер за три месяца до завершения работы над машиной. В 2018 году авто было выставлено на продажу за 13,8 миллиона рублей (4,9 миллиона гривен, $210 тыс), а недавно автомобиль был продан за 25 млн рублей (8,8 миллиона гривен), сообщает Designyoutrust.

Четырехдверный люксовый седан Toyota Crown 1995 года был превращен в двухдверное купе, и Главной особенностью кузова является натуральная кожа канадского бизона, покрывающая практически всю поверхность машины. Сам кузов “Амулет” напоминает неудачную копию Holden Efijy 2005 года.

Фото: Holden Efijy / Holden, WhichCar

Внутри кожи не меньше, однако здесь она комбинируется с соболиным мехом. Под капотом также нашлось место для кожаного декора. Под кожей скрывается стандартный 2,5-литровый двигатель Toyota Crown мощностью 230 лошадиных сил.

Фото: кожаная Toyota Crown / Designyoutrust