Мова про розкішний седан Toyota Crown ("корона" з англ.) . Автомобіль був повністю перероблений на дводверне купе з класичними формами, заниженим дахом і вкритим шкірою кузовом.

Її величність Єлизавета II навряд чи засмутилась, що в неї не буде цього автомобіля, призначеного їй в подарунок, оскільки про його існування так і не дізналась. Не виключено, що історія з королевою – лиш рекламний трюк продавця.

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Автомобіль, відомий під назвою Amulet, за словами продавця, виготовлявся на замовлення неназваного російського олігарха, котрий помер за три місяці до завершення роботи над машиною. У 2018 році авто було виставлено на продаж за 13,8 мільйона рублів (4,9 мільйона гривень, 210 тисяч доларів), а нещодавно автомобіль був проданий за 25 млн рублів (8,8 мільйона гривень, 325 тисяч доларів), повідомляє Designyoutrust.

Чотиридверний люксовий седан Toyota Crown 1995 року був перетворений на дводверне купе, та головною особливістю кузову є натуральна шкіра канадського бізона, що вкриває практично всю поверхню машини. Сам кузов “Амулет” нагадує невдалу копію Holden Efijy 2005 року.

Фото: Holden Efijy / Holden, WhichCar

Всередині шкіри не менше, однак тут вона комбінується з соболиним хутром. Під капотом також знайшлось місце для шкіряного декору. Під шкірою ховається стандартний 2,5-літровий двигун Toyota Crown потужністю 230 кінських сил.

Фото: шкіряна Toyota Crown / Designyoutrust