В индийском городе Мумбаи действует наказание для водителей, которые не сдерживают своих эмоций, ожидая на зеленый свет.

Вдоль дорог установили датчики, фиксирующие уровень шума. Как только он превышает 85 децибел, отсчет времени на красном светофоре начинается с начала, поэтому стоять приходится еще дольше.

Читайте также: В Украине Tesla наступает на пятки "Лифу"

Дело в том, что Мумбаи относится к городам мира с самым высоким уровнем пробок. Местные водители взяли за привычку неистово сигналить, когда стоят в пробках или на светофоре. Поэтому таким образом решили снизить на дорогах уровень шума, который негативно влияет на здоровье и комфорт.