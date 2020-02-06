В індійському місті Мумбаї діє покарання для водіїв, які не стримують своїх емоцій, чекаючи на зелене світло.

Уздовж доріг встановили мікрофони, які фіксують рівень шуму. Щойно він перевищує 85 децибел, відлік часу на червоному світлофорі починається спочатку, тож стояти доводиться ще довше.

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Справа в тому, що Мумбаї належить до міст світу з найвищим рівнем заторів. Тамтешні водії взяли за звичку несамовито сигналити, коли стоять у заторах чи на світлофорі. Тож у такий спосіб влада вирішила знизити на дорогах рівень шуму, що негативно впливає на здоров׳я та комфорт.