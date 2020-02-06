Опублікований рейтинг імпортних електромобілів в Україну за січень 2020 року.

Одразу три моделі Tesla опинились в першій п’ятірці найпопулярніших електромобілів, які ввозили українці в січні, повідомляє Укравтопром. Так, Model S привезли 58 шт., Model 3 – 41 шт. і Model X – 34 шт.

Лідером ринку залишився Nissan Leaf – у січні 216 “ліфів” отримали українські номери. Замикає січневу п’ятірку найпопулярніших в Україні електромобілів Chevrolet Bolt, який вибрали 32 автомобілісти.

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Загалом за перший місяць 2020 року українці придбали 587 легкових автомобілів на електричній тязі. Це на третину більше, ніж роком раніше. Однак таке зростання було забезпечене за рахунок збільшення реєстрацій автомобілів, що були в експлуатації (+ 37%), в той час як попит на нові електромобілі трохи знизився (-5%).

В результаті частка нових машин на січневому ринку легкових електромобілів склала 6% проти 8% в 2019 р.

Нагадаємо, що Tesla обіцяє розпочати випуск Model Y вже у березні.