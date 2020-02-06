Опубликован рейтинг импортных электромобилей в Украине за январь 2020 года.

Сразу три модели Tesla оказались в первой пятерке самых популярных электромобилей, которые ввозили украинцы в январе, сообщает Укравтопром. Так, Model S привезли 58 шт., Model 3 – 41 шт. и Model X – 34 шт.

Лидером рынка остался Nissan Leaf – в январе 216 "лифов" получили украинские номера. Замыкает январскую пятерку самых популярных в Украине электромобилей Chevrolet Bolt, который выбрали 32 автомобилиста.

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Всего за первый месяц 2020 года украинцы приобрели 587 легковых автомобилей на электрической тяге. Это на треть больше, чем годом ранее. Однако такой рост был обеспечен за счет увеличения регистраций автомобилей, бывших в эксплуатации (+37%), в то время как спрос на новые электромобили немного снизился (-5%).

В результате доля новых машин на январском рынке легковых электромобилей составила 6% против 8% в 2019 году.

Напомним, что Tesla обещает начать выпуск Model Y уже в марте.