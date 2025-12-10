В МВД объяснили, какие авто считаются новыми

Главный сервисный центр МВД обнародовал разъяснение, которое определяет, что именно считается новым авто в понимании государственных структур, какие документы нужны для его оформления и чем отличается процедура для подержанных и импортируемых транспортных средств.

Что считается новым автомобилем

В терминологии МВД новым является только то транспортное средство, которое приобретено в официальном автосалоне, не имеет предыдущих владельцев, не было зарегистрировано ни в одной стране и фактически не находилось в эксплуатации. Такие автомобили дилеры передают покупателям с полным комплектом документов производителя, что позволяет осуществить регистрацию в упрощенном порядке.

Документы, необходимые для регистрации нового авто

Для оформления нового автомобиля владельцу нужно предъявить паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, документ о покупке у дилера, сертификат соответствия или другой производственный документ, а также доверенность, если процедуру осуществляет уполномоченное лицо. Специалисты рекомендуют заранее проверить полноту пакета документов, а также уточнить в автосалоне, может ли он взять на себя процедуру регистрации. При необходимости стоит предварительно записаться в сервисный центр МВД онлайн, что существенно сокращает время обслуживания.

Почему подержанное или ввезенное авто не считается новым

Если автомобиль уже имел эксплуатационную историю, был зарегистрирован в Украине или за рубежом, приобретен у частного владельца или ввезен как импортированный, он не может быть классифицирован как новый. Даже в случаях, когда транспортное средство имеет минимальный пробег или выглядит как новое, процедура оформления является другой. Необходимы дополнительные документы, среди которых обязательный экспертный осмотр для подтверждения маркировки и законности происхождения авто.

Перечень документов для регистрации авто, которое не считается новым

Для подержанных или импортируемых транспортных средств владелец должен предоставить документ, удостоверяющий личность и РНУКПП, правоустанавливающие документы на авто, документы о таможенном оформлении в случае импорта, сертификат соответствия, результаты экспертного исследования, а также документ с указанием стоимости транспортного средства. Дополнительно может понадобиться документ о соответствии конструкции установленным требованиям безопасности дорожного движения.

Итог

В практике сервисных центров МВД термин "новое авто" применяется исключительно к транспортным средствам из салона, которые никогда ранее не были зарегистрированы. Именно для этой категории предусмотрен самый простой порядок оформления. Зато процесс регистрации подержанных или импортируемых автомобилей является более бюрократизированным и включает дополнительные платные проверки.