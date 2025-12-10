В МВС пояснили які авто вважаються новими

Головний сервісний центр МВС оприлюднив роз’яснення, яке визначає, що саме вважається новим авто у розумінні державних структур, які документи потрібні для його оформлення та чим відрізняється процедура для вживаних і імпортованих транспортних засобів.

Що вважається новим автомобілем

У термінології МВС новим є тільки той транспортний засіб, який придбаний в офіційному автосалоні, не має попередніх власників, не був зареєстрований у жодній країні та фактично не перебував в експлуатації. Такі автомобілі дилери передають покупцям із повним комплектом документів виробника, що дає змогу здійснити реєстрацію у спрощеному порядку.

Документи, необхідні для реєстрації нового авто

Для оформлення нового автомобіля власнику потрібно пред’явити паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків, документ про купівлю в дилера, сертифікат відповідності або інший виробничий документ, а також довіреність, якщо процедуру здійснює уповноважена особа. Фахівці рекомендують заздалегідь перевірити повноту пакету документів, а також уточнити в автосалоні, чи може він взяти на себе процедуру реєстрації. За необхідності варто попередньо записатися до сервісного центру МВС онлайн, що суттєво скорочує час обслуговування.

Чому вживане або ввезене авто не вважається новим

Якщо автомобіль уже мав експлуатаційну історію, був зареєстрований в Україні чи за кордоном, придбаний у приватного власника або ввезений як імпортований, він не може бути класифікований як новий. Навіть у випадках, коли транспортний засіб має мінімальний пробіг або виглядає як новий, процедура оформлення є іншою. Необхідні додаткові документи, серед яких обов’язковий експертний огляд для підтвердження маркування та законності походження авто.

Перелік документів для реєстрації авто, яке не вважається новим

Для вживаних або імпортованих транспортних засобів власник повинен надати документ, що посвідчує особу та РНОКПП, правовстановлюючі документи на авто, документи про митне оформлення у випадку імпорту, сертифікат відповідності, результати експертного дослідження, а також документ із зазначенням вартості транспортного засобу. Додатково може знадобитися документ щодо відповідності конструкції встановленим вимогам безпеки дорожнього руху.

Підсумок

У практиці сервісних центрів МВС термін «нове авто» застосовується виключно до транспортних засобів із салону, які ніколи раніше не були зареєстровані. Саме для цієї категорії передбачено найпростіший порядок оформлення. Натомість процес реєстрації вживаних або імпортованих автомобілів є більш бюрократизованим та включає додаткові платні перевірки.